Concert : ALASKA GOLD RUSH La Réole, 30 avril 2022, La Réole.

Concert : ALASKA GOLD RUSH La Réole

2022-04-30 19:00:00 – 2022-04-30 22:00:00

La Réole Gironde

Alaska Gold Rush sculpte son free folk garage dans le songwriting folk pour en extraire des formes nouvelles. Le duo bruxellois déroule ses histoires dans des chansons habillées de textes poétiques et de subtiles mélodies avec une combinaison guitare-batterie impressionnante. Renaud Ledru (guitare, chant) et Nicky Collaer (batterie) remplissent à eux deux tout l’espace en alternant avec nuance les passages intenses et les moments d’accalmie dans un mouvement de vague envoûtant. Un peu comme si Two Gallants rencontrait Big Thief. Nouvel Album “Human Flare” à sortir au printemps 2022 !

1er Single video : https://youtu.be/Tbp4OabTTvc

Website : http://alaskagoldrush.be

+33 6 75 75 31 36

La Réole

