2022-04-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-07 rue du zenith Le Zénith de Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 6 ans qu’Alain Souchon n’a pas tourné en son nom.

Ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.

Dans la lignée du magnifique « À Cause d’Elles » paru en 2011, Alain Souchon a sorti son très bel album “Âme Fifties” le 18 octobre 2019. Date initiale : vendredi 20 mars 2020 à 20h00 Date report 1 : samedi 19 septembre 2020 à 20h00 Date report 2 : vendredi 4 juin 2021 à 20h00 Date report 3 : samedi 15 janvier 2022 à 20h00 Nouvelle date programmée: ALAIN SOUCHON JEUDI 7 AVRIL 2022 / 20H00 NANCY / ZENITH Les billets du 20/03/20, du 19/09/20, du 04/06/21 et du 15/01/22 restent valables pour cette nouvelle date. Pour les éventuelles demandes, les remboursements sont possibles jusqu’au 8 mars 2022. +33 3 83 93 27 27 Le Zénith de Nancy.

