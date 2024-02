Concert Alain de Nardis Le Hangar Zéro Le Havre, samedi 10 février 2024.

Concert Alain de Nardis Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Alain de Nardis présentera son nouvel album Cherokee Rose, le samedi 10 février au Hangar 0 au Havre.

Cet album est issu de son troisième Road-movie sur les terres, villes, fleuves et routes du Blues, de la Country, du Rock et du Folk…

Il explore, entre autres ,l’influence des Indiens sur cette musique en partie due aux métissages avec les esclaves en fuite. Le titre de l’album Cherokee Rose, évoque lui la déportation des indiens Cherokees des Appalaches vers L’Oklahoma. On retrouve aussi des lieux mythiques des musiques populaires américaines à travers des compositions originales et des reprises bien senties: The Blues saved my life, Memphis Boogie, Sweet Spring in new Orleans…Un hommage à Eric Burdon et une chanson dédiée au regretté chanteur des Pogues :Shane Mac Gowan, (aux racines profondes de la Country) complètent le tableau.

Il faut préciser que cet album est le troisième d’une trilogie dont les deux premiers furent chroniqués dans ROCK And FOLK et L’OB’S..

Il y a un très beau casting de musiciens talentueux pour cet opus dont deux musiciens de Little Bob Nicolas Noel aux claviers et Bertrand Couloum à la contrebasse.

Pour ce concert, Alain de Nardis proposera une version acoustique du CD. Il sera accompagné de L’excellentissime Gilles Bloquel à la guitare et au Lap Steel.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Tout public

Durée 3h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

L’événement Concert Alain de Nardis Le Havre a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie