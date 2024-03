Concert Alaiak, Toro de Fuego et bataille de confettis Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, mercredi 7 août 2024.

SOIREE TRADITIONNELLE DU MERCREDI SOIR EN JUILLET/AOÛT

Alaiak est un groupe Hendayais de chanteurs basques festif, qui sillonne le Pays Basque, et vous fait partager la joie de la fête. Quelques morceaux de leur répertoire sont aujourd’hui des classiques de la fête basque. Créé en 1984, le groupe fête cette année son 40e anniversaire. Depuis près de 30 ans, on les retrouve tous les mercredis soirs d’été sur le kiosque Place Louis XIV à partir de 21h30.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à Saint Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands !!! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV (3€, pas de CB) de 21h à 22h15 !

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 21:30:00

fin : 2024-08-07 23:30:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

