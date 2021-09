CONCERT – AL ATLAL, CHANT POUR MA MÈRE Thionville, 21 septembre 2021, Thionville.

CONCERT – AL ATLAL, CHANT POUR MA MÈRE 2021-09-21 19:00:00 – 2021-09-21

Thionville Moselle

Comédienne, chanteuse, Norah Krief a joué Shakespeare, Tchekhov, Marivaux, Molière. Mais c’est avec un projet plus personnel qu’elle ouvre la saison au NEST, entourée de trois musiciens. Avec Al Atlal (Les Ruines), elle a voulu évoquer la Tunisie de ses parents exilés en banlieue. Petite fille, elle avait refusé d’apprendre l’arabe et rejeté sa culture juive tunisienne pour s’enraciner en France. Aujourd’hui, l’heure est venue de retrouver cette part oblitérée d’elle-même – langue, souvenirs, odeurs, sensations. Entremêlant intimement l’une des plus belles chansons d’Oum Kalsoum (Al Atlal, qui a donné son titre au spectacle), et ses propres mots, Norah Krief rend hommage à sa mère, « écartelée entre un couscous et une béchamel, perdue entre l’arabe et le français ». Une réconciliation grave mais aussi pleine de joie, d’une extraordinaire vitalité.

© Jean Louis Fernandez

