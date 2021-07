Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Concert : Akramo Folk Gang Trio Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Le AkramoFolkGang Trio est un voyage de la Vilaine en Bretagne jusqu’aux rives du fleuve Kongo via l’océan… Leur musique est une fusion entre différents styles musicaux… Du rock, rumba, afro beat, folk traditionnelle Kongo en passant par le jazz manouche, Ska, Punk et bien d’autres, on peut qualifier leur style de Funkongolais. Une musique festive qui fait la connexion entre le corps et l’âme! Tout public. Pop congolaise.

Prix libre – Buvette et restauration en food truck dès 19h.

