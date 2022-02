Concert Akram Sedkaoui Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert Akram Sedkaoui Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère

2022-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-04

Romans-sur-Isère Drôme Akram est entre autre la voix masculine de nombreux DJ internationaux dont David Vendetta. Ses titres sont aujourd’hui joués dans l’ensemble des boites de nuits de la planète. lacharretteromans@wanadoo.fr +33 4 75 02 04 25 Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère

