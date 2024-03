CONCERT AKONI ASTROBEAT LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 13 avril 2024.

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert afro beat éthio jazz …

Akoni Astrobeat produit un afro-jazz aux vapeurs mystiques et aux polyrythmies explosives.

Inspirées à la fois par les années 70 africaines des pionniers de l’afrobeat, de l’afro-funk et de l’éthio-jazz, mais aussi envoutées par les grooves traditionnels du Maghreb et les mélodies du proche orient, les compositions originales développent une identité hybride et moderne.

Tant atmosphérique que percutante, la musique d’Akoni Astrobeat secoue le corps et embarque l’esprit.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

