Musique kabyle afro-beat Aussi loin qu’il s’en souvienne, Akli D, né dans un village de Kabylie en Algérie, a grandi dans un quartier à la brésilienne, entre musique et foot. Très jeune, il est bercé par les chants spirituels (à la Griot) de sa mère, entouré d’un frère harmoniciste et d’un autre guitariste. Akli D arrive en France dans les années 80, fuyant la répression armée du « printemps berbère », qui fait de nombreuses victimes et contraint nombre de ses témoins et acteurs (dont Akli) à l’exil. Il débarque à Paris par un beau matin d’été, avec peu de sous en poche et quelques adresses de compatriotes. Sans grandes illusions, conscient des difficultés qui l’attendent, mais bien décidé à faire sa place. **Rendez-vous samedi 21 mai, à 18h, aux jardins de l’Hôtel de ville.** Gratuit / Tout public Pour en savoir plus : Tél. 02 32 96 99 22

2022-05-18T18:00:00 2022-05-18T19:30:00