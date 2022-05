Concert – Air’in , musique traditionnelle d’Irlande Arçais Arçais Catégories d’évènement: Arçais

Deux-Sèvres

Concert – Air’in , musique traditionnelle d’Irlande Arçais, 22 mai 2022, Arçais. Concert – Air’in , musique traditionnelle d’Irlande Place de l’Église Eglise d’Arçais Arçais

2022-05-22 – 2022-05-22 Place de l’Église Eglise d’Arçais

Arçais Deux-Sèvres Arçais Concert de musique traditionnelle d’Irlande le 22 Mai 2022 à l’église d’Arçais par Air’in. Libre participation au bénéfice de l’association “les amis de l’Orgue d’Arçais”

