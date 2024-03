Concert Aïe ! Mes émotions s’en mêlent ! Salon de Musique Salon-de-Provence, mercredi 17 avril 2024.

Concert Aïe ! Mes émotions s’en mêlent ! Salon de Musique Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Conte musical à partir de 3 ans, inspiré du livre « La couleur des émotions », créé en 2021 par la compagnie « Les délires de Marzouille ».Enfants

Au beau milieu de l’océan, au pied d’un volcan en feu ou encore dans une prairie verdoyante… Ce voyage au cœur des émotions allie musique, théâtre et autre surprise pour aider les enfants à mieux comprendre et gérer toutes ces émotions qui les traversent.

Au travers de différentes scénettes, nos deux artistes mettent en lumière la beauté de multiples instruments (trompette, voix, guitare, piano, trombone, …) et nous transportent dans différents univers musicaux (classique, pop,…).



Un feu d’artifice d’émotions, drôle et touchant !



Un petit livret d’activités rempli de jeux concernant le spectacle est offert aux enfants.



Un goûter sera offert à la suite de la représentation.



Tous nos remerciements également au ROTARY CLUB de Salon pour leur soutien 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

L’événement Concert Aïe ! Mes émotions s’en mêlent ! Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence