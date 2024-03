Concert Aïcha Touré Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Concert Aïcha Touré Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une voix, un accordéon, des textes vagabonds aux accents d’ailleurs, la parole est lancée au rythme des mots, des claquettes.

Artiste pluriculturelle et pluridisciplinaire, Aïcha Touré vous invite à un rendez-vous avec nous même.

De l’intime à l’universelle, un voyage à travers les cultures les continents, Europe, Amérique du Sud, Afrique. Des paroles qui souvent interrogent l’existence, la société, la vie et invitent à un rendez-vous avec nous même. Subtilité, poésie, humour sont les routes, les sentiers, les chemins sur lesquelles délicatement Aïcha Touré nous emmène et chante des histoires de vie, les nôtres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur programmationle3c@gmail.com

L’événement Concert Aïcha Touré Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence