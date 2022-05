CONCERT AGLAYA ZINCHENKO JOUE TCHAÏKOVSKI Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

CONCERT AGLAYA ZINCHENKO JOUE TCHAÏKOVSKI Besançon, 24 mai 2022, Besançon. CONCERT AGLAYA ZINCHENKO JOUE TCHAÏKOVSKI Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

2022-05-24 20:00:00 – 2022-05-20 22:00:00 Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon Doubs 12 12 EUR CONCERT AGLAYA ZINCHENKO JOUE TCHAÏKOVSKI Au grand Kursaal à Besançon

Le Mardi 24 mai 2022 à 20 Heures

Au programme :

Quatre oeuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 – 1893) :

• MÉDITATION, OP. 72/5 (1893)

• “ JE VOUS BÉNIS, FORÊTS … ” OP. 47 / 5 (1880)

• LES SAISONS, OP. 37A (1875–76)

Entracte

• GRANDE SONATE EN SOL MAJEUR OP. 37 (1878)

Informations pratiques

• Prix des billets : de 12 et 24 €,

12 € pour les moins de 26 ans, étudiants, titulaires de la carte Avantages

Jeunes, minimas sociaux, demandeurs d’emploi.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

• Vente de billets :

! En ligne : la billetterie est ouverte sur le site HelloAsso :

Lien : https://www.helloasso.com/associations/arts-ensynergie/

evenements/aglaya-zinchenko-joue-tchaikovski-2

Dans les librairies :

o Les Sandales d’Empédocle (95 Grande rue à Besançon),

o Cultura (Zac de Chateaufarine, rue René Char à Besançon)

! Chez le luthier Yves Deloffre (12 rue Rivotte à Besançon).

Besançon
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

