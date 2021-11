Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Finistère, Locmaria-Plouzané Concert « Age tendre et chansons de légende » Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané

Concert « Age tendre et chansons de légende » Locmaria-Plouzané, 12 décembre 2021, Locmaria-Plouzané. Concert « Age tendre et chansons de légende » Ti Lanvenec 23 route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12 17:00:00 Ti Lanvenec 23 route de Pen ar Menez

Locmaria-Plouzané Finistère Locmaria-Plouzané Estelle & Jack du DUO MEDLEY accompagnés par Jacky Bouilliol vous feront revivre dans leur spectacle « SI ON CHANTAIT ? », les époques yéyé, âge tendre et les grands classiques de la chanson française. Vous pourrez reprendre en chœur avec eux les tubes de Claude François, Sheila, Michel Delpech, Eddy Mitchell, Christophe, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, Édith Piaf mais aussi Charles Aznavour, Dave, Hervé Villard, Claude Nougaro, Michel Fugain et bien d’autres encore… Un spectacle rempli d’émotion, de bonne humeur et interactif avec le public ! animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr Estelle & Jack du DUO MEDLEY accompagnés par Jacky Bouilliol vous feront revivre dans leur spectacle « SI ON CHANTAIT ? », les époques yéyé, âge tendre et les grands classiques de la chanson française. Vous pourrez reprendre en chœur avec eux les tubes de Claude François, Sheila, Michel Delpech, Eddy Mitchell, Christophe, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, Édith Piaf mais aussi Charles Aznavour, Dave, Hervé Villard, Claude Nougaro, Michel Fugain et bien d’autres encore… Un spectacle rempli d’émotion, de bonne humeur et interactif avec le public ! Ti Lanvenec 23 route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Ti Lanvenec 23 route de Pen ar Menez Ville Locmaria-Plouzané lieuville Ti Lanvenec 23 route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané