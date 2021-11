Concert : Afuriko invite Nino Wenger ! 59 rivoli, 11 décembre 2021, Paris.

59 rivoli, le samedi 11 décembre à 19:00

AfuriKo est un duo jazz infusé d’Afrique composé de la percussionniste Akiko Horii et du pianiste/claviériste Jim Funnell. Tel un griot des temps modernes, ils célèbrent le patrimoine traditionnel de la planète Terre à travers le prisme de rythmes envoûtants et d’harmonies atypiques. Sur scène, Jim et Akiko se livrent à un dialogue quasi télépathique : les histoires ancestrales du djembé, intégrées à un ensemble complet de percussions à main, se mêlent sans heurts aux couleurs électriques d’un amalgame unique de claviers et de basse au synthétiseur. Leur troisième opus Tao (2019), financé avec succès sur Kickstarter et chroniqué sur des médias tels que London Jazz News, All About Jazz et Festival Peak, est un voyage jazz chamanique qui nous mène de l’Afrique ancestrale au New York contemporain, imprégné de grooves profonds avec des nuances de Funk, de Pop, de Reggae, de musique bulgare et d’Enka. Le duo a eu l’occasion de se produire en tournée au 4 coins du monde ! Présentation : Akiko Horii : percussions / Jim Funnell : claviers / artiste invité : Nino Wenger : saxophone alto Jazz fusion / world jazz Découvrir : – Spotify : [https://open.spotify.com/artist/3sgmrrFEGYR3T2iTJLZ9ol?si=qBxX091NRXClJP411reFxA](https://open.spotify.com/artist/3sgmrrFEGYR3T2iTJLZ9ol?si=qBxX091NRXClJP411reFxA) – YouTube : [https://www.youtube.com/c/AfuriKo](https://www.youtube.com/c/AfuriKo) – SoundCloud : [https://soundcloud.com/afurikoworldjazzduo](https://soundcloud.com/afurikoworldjazzduo) – Site web : [https://www.afuriko.com](https://www.afuriko.com)

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

AfuriKo invite le saxophoniste Nino Wenger (Suisse) pour une date unique au 59 Rivoli. Venez vous réchauffer au son des grooves de ce trio inédit à Paris !

