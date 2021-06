Châteaurenard Châteaurenard 13160, Châteaurenard Concert Afterwork Electro Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: 13160

Châteaurenard

Concert Afterwork Electro Châteaurenard, 19 juin 2021-19 juin 2021, Châteaurenard. Concert Afterwork Electro 2021-06-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-19 20:00:00 20:00:00 Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot

Châteaurenard 13160 Concert Afterwork sur l’Esplanade Isidore Rollande. Placement assis.

Ateliers Electro par Highwood.

Gratuit.



La médiathèque sera ouverte jusqu’à 20h. Concert Afterwork Electro +33 4 90 24 20 80 Concert Afterwork Electro Concert Afterwork sur l’Esplanade Isidore Rollande. Placement assis.

Ateliers Electro par Highwood.

Gratuit.



La médiathèque sera ouverte jusqu’à 20h.

Détails Catégories d’évènement: 13160, Châteaurenard Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteaurenard Adresse Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Ville Châteaurenard lieuville 43.88315#4.85408