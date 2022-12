Concert afterwork de Tomi Marx Alençon, 2 mars 2023, Alençon Normandie Tourisme / Orne Tourisme .

Concert afterwork de Tomi Marx

171 rue de Bretagne Alençon Orne

2023-03-02 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-02

Alençon

Orne

Au travers de chansons acides et d’envolées psychédéliques, Tomi Marx dessine le portrait d’une jeunesse des grandes campagnes et des petites villes ou l’ennui se brise aussi bien que mal. Influencé autant à jouer les morceaux des discothèques parentales, des salles des fêtes bruyantes ou des bistrots du coin, il commence la musique en groupe à l’âge de 15 ans avec les Lookout. Il enchaîne ensuite avec GHB, Blindstar, LaP1, L.emp, Gizele 2000 et jusqu’à aujourd’hui avec My Monkey Got The Key.

Après un confinement bien mérité il sort son premier EP en novembre 2021 qu’il défend en live avec de vieux compères : Charles Genestoux (Basse / Earl Nest), Zacharie Hitter ( Batterie / Leo Blomov, Peter Banane, Lemp) et Maxime Niol ( Guitare / Gizele 2000, TsEUE). Ils jouent en live des versions retravaillées d’une première démo sortie en 2018 et des morceaux de Gizele 2000, qui sortiront en Mars 2023 lors d’une release party à La Luciole en partenariat avec le centre d’art Les Bains Douches d’Alençon.

Tomi Marx propose des esthétiques variées allant chercher autant dans les années 80-90 que la pop d’aujourd’hui, des groupes comme New Order, Pond, Katerine, Fishbach et Flavien Berger.

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

Alençon

