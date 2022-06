Concert – After6pm

Concert – After6pm, 12 août 2022, . Concert – After6pm



2022-08-12 20:00:00 – 2022-08-12 5 musiciens d’horizons aussi différents que complémentaires que la musique rock vous partageront d’inoubliables morceaux rock festifs qui donnent envie de danser et chanter ces refrains qui nous rappellent tant de souvenirs. De la formation d’origine née en 2000, seul un membre demeure (à vous de deviner lequel) mais avec toujours la même envie : celle de partager avec le public. Impossible de rester muet et immobile quand on assiste à un concert d’after6pm : c’est ça qui est bon ! Buvette et petite restauration sur place par l’association Sweet Boots. 5 musiciens d’horizons partageront d’inoubliables morceaux rock festifs qui donnent envie de danser et chanter ces refrains qui nous rappellent tant de souvenirs. +33 3 90 40 96 17 5 musiciens d’horizons aussi différents que complémentaires que la musique rock vous partageront d’inoubliables morceaux rock festifs qui donnent envie de danser et chanter ces refrains qui nous rappellent tant de souvenirs. De la formation d’origine née en 2000, seul un membre demeure (à vous de deviner lequel) mais avec toujours la même envie : celle de partager avec le public. Impossible de rester muet et immobile quand on assiste à un concert d’after6pm : c’est ça qui est bon ! Buvette et petite restauration sur place par l’association Sweet Boots. dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville