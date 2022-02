Concert After-Work de UNION ETNIK Alençon, 3 mars 2022, Alençon.

Concert After-Work de UNION ETNIK Alençon

2022-03-03 19:00:00 – 2022-03-03

Alençon Orne Alençon

Après 10 ans d’existence, UNION ETNIK dont le second EP « Longtemps » est sorti en 2021, peut se prévaloir de plusieurs titres à son actif, ainsi que quelques clips dont le très remarqué « Violences conjugales », sorti en 2018 et qui résonne toujours tristement dans notre monde.

UNION ETNIK propose un rap engagé, citoyen, porté par des productions « old school » et dont les paroles ne sont pas sans rappeler certains titres de leurs aînés (Youssoupha, Kery James) mais aussi d’artistes normands tels que : Brav et Médine. Le groupe puise son inspiration de l’observation de notre société, du temps qui passe, non sans une dose d’ironie et d’autodérision que l’on retrouve sur un titre comme « Fin de soirée ».

Le groupe se compose de quatre membres. Lykro et K-nibal Df officient aux micros, accompagnés de Dj Rod aux platines ainsi que Robin, qui alterne entre guitare et basse, apportant sur scène une dimension live plus organique aux morceaux.

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

