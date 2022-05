Concert After-Work de ADÉLYS, 9 juin 2022, .

Concert After-Work de ADÉLYS

2022-06-09 19:00:00 – 2022-06-09

Bercée à la musique depuis son enfance, c’est sur les scène de théâtre qu’Adélys vivra ses premières émotions artistiques. Après des études classiques de piano et de chant lyrique elle compose ses propres chansons et sort plusieurs EPs qu’elle ira défendre sur scène, notamment en premières parties de Pauline Croze ou encore Anaïs.

Adélys explore les thèmes de son temps, avec son regard singulier. Une voix comme une éclaircie, des chansons comme des flashs de liberté sur fond de crises multiples. Composé et enregistré, entre la Normandie, Bruxelles et Montréal, coréalisé avec la chanteuse Mell sur des climats influencés par Björk, Billie Eilish et Klo Pelgag, ce spectacle est une ode à la puissance du féminin et au respect du vivant. Femme libre dans son kway jaune qui illumine le pavé gris, spectatrice d’un monde à la dérive, elle se métamorphose dans des figures qu’elle rencontre et qui racontent ce monde complexe dans lequel elle chemine.

