Concert Afro Mandingue

Salle Sophie Marie Brunel, le samedi 27 novembre à 21:00

Salle Sophie Marie Brunel, le samedi 27 novembre à 21:00

Dégaine soignée, chapeau incliné sur le côté, une présence solaire mais surtout un jeu de guitare époustouflant, à la croisée de la tradition mandingue, du blues, du jazz et du rock, Moh Kouyaté a déjà une longue carrière derrière lui. Il vient partager sa vision d’une nouvelle Afrique avec son groove ultra-dansant et sa musique métissée qui a le don de passer les messages.

Entrée 8€ / réduit 5€

Festival Carte Blanche 12ème Édition – Guitare Électrique Salle Sophie Marie Brunel 1 rue Brunel 91590 La Ferté Alais La Ferté-Alais Essonne

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T22:00:00

