Concert « afro-gospel » de la chorale Muna Wase Eglise Saint Joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan

Dimanche 7 avril, la chorale vannetaise Muna Wase proposera ses nouveaux chants afro-gospel à l’Eglise St Joseph de La Trinité sur Mer. Un spectacle rythmé et haut en couleurs !

Entre Afrique et Amérique, entre tradition et modernité, entre chants a capella et rythmes plus jazzy, les 40 choristes de Muna Wase vous font partager leur passion pour le chant vibrant et vivant. Un voyage au chœur de l’histoire du Gospel, trait d’union entre deux continents. Le public pourra ainsi découvrir des chants africains (Igolide, Naha Ya Africa) qui sont à l’origine du Gospel et issus du continent du chef de chœur et fondateur de la chorale, Christian Meli. Mais aussi des negro spirituals (Hush) et des chants Gospel, plus récents,(Every praise, Holy are you lord). De nom-breux solistes régaleront aussi les spectateurs !

La chorale est accompagnée par Nicolas Le Franc au piano, Roman Gervaise à la basse, Pierre-Yves Munoz à la batterie.

La chorale et l’association Muna Wase, Les enfants du monde en dialecte Douala, ont été créées en 2001 par Christian Meli, alors étudiant Camerounais tout juste arrivé en France. D’abord petit groupe d’étudiants, la chorale s’est vite étoffée pour animer environ 200 concerts et mariages. Le chœur a également effectué deux voyages solidaires au Cameroun, où elle a fondé une bibliothèque. Un troisième voyage humanitaire et culturel aura lieu en octobre 2023.

Informations pratiques

Dimanche 7 avril à 17h, Eglise St Joseph, La Trinité sur Mer.

Tarif 10 à 12€ en prévente helloasso.com, point billetterie des supermarchés.

12€ sur place, gratuit moins 12 ans.

Pas de réservation par téléphone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Eglise Saint Joseph 162 Rue du Kreisker

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

