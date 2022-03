Concert : Aëlwenn Froideconche, 2 avril 2022, Froideconche.

Concert : Aëlwenn Salle des fêtes Rue des 2 Rives Froideconche

2022-04-02

Froideconche Haute-Saône Froideconche

Assistez au concert de l’ancienne candidate de The Voice Kids 6., organisé par l’association “Des Notes et Des Mots”.

À la salle des fêtes de Froideconche à 20h00, avec en première partie, des lauréats du concours Les Vois de Froideconche : Jacques Le Coz, Florent, Océane.

Renseignements et réservation au 06 84 96 43 58.

desnotesetdesmots70@gmail.com

Salle des fêtes Rue des 2 Rives Froideconche

