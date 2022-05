Concert – Adva

2022-06-11 21:00:00 – 2022-06-11 00:30:00 Rap électro acoustique.

Un set live à la loop station, des inspiration hip hop et trap… des expériences mélangeant chants et rap sur des instrumentales atypiques performées en live. Rap électro acoustique.

