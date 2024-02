CONCERT ADULTS ONLY Théâtre municipal Mayenne, dimanche 18 février 2024.

Pour cette 2ème édition du concert « Adults Only », les élèves adultes (et sans doute quelques professeurs) se produiront à l’occasion d’un grand partage amical, musical et instrumental

Nous vous attendons nombreux !

Tout public .

Théâtre municipal Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Début : 2024-02-18

fin : 2024-02-18



