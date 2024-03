Concert Adrien Chicot « Sound of Eymet » Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 26 mars 2024.

Adrien Chicot revient avec un cinquième album Sound of Eymet.

Pour le nouvel opus de ce groupe, auquel on a prêté sans hésiter l’inventivité, la tranquillité et la spontanéité des quintettes de légende, le pianiste présente 9 titres inédits, tous composés comme une évidence.



20h Première Partie Atelier Jazz Manouche de l’IMFP dirigé par Loïs Coeurdeuil

Robin Michel Batterie

Freddy Rigal Contrebasse

Gaëtan Barreca Piano

Sébastien Faia Guitare

Samuel Karpienia Guitare

Solal Fayet Clarinette

Agnès Zenino Violon



Restauration possible avec Miguel et sa Paëlla :)

Réservations au 06 27 46 57 21



21h Adrien Chicot « Sound of Eymet »

21h Adrien Chicot « Sound of Eymet »

La créativité foisonnante et singulière de celui qui compte parmi les compositeurs majeurs de sa génération, et la camaraderie qui lie quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène jazz, promettent un concert fort en émotions !



Une musique joueuse et confiante, radieuse et insouciante. Des hauteurs de lévitation insoupçonnées. — TÉLÉRAMA

Une grande joie musicienne partagée, un son de groupe, une écriture et une interprétation qui mènent l’auditeur vers de beaux plaisirs d’écoute. — LE MONDE

On se laisse totalement emporter par cette musique riche en couleurs et en émotions qui respire la maturité, la tranquillité et l’inventivité des quintettes de légende. — JAZZ MAGAZINE

Une bonne surprise ! — FRANCE MUSIQUE

I t’s like discovering a famous, classic Blue Note tune you’ve never heard before. Adrien Chicot continues to delight with his wonderful style and musical charisma. — UK VIBE



Sam Favreau contrebasse

Julien Alour trompette

Ricardo Izquierdo sax

Antoine Paganotti batterie

Adrien Chicot pianiste 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26 22:30:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

