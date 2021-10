Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Concert | Adonis L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert | Adonis L’Institut du Monde Arabe, 4 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 20h à 22h

Cela commence comme beaucoup d’histoires… Deux copains merveilleusement doués pour la musique se rencontrent à l’Université américaine de Beyrouth. Concert dans le cadre de l’exposition Lumière du Liban. Cela commence comme beaucoup d’histoires… Deux copains merveilleusement doués pour la musique se rencontrent à l’Université américaine de Beyrouth. Ils font « archi », deux autres copains les rejoignent, un quatuor naît en 2011. Leur premier album s’intitule Daw El Baladiyyi (les lumières de la municipalité). Anthony Khoury (chant et claviers) Joey Abou Jawdeh (guitare), Nicola Hakim (batterie) et Gio Fikany (basse), tout jeunes qu’ils sont, se souviennent… de la vie, l’amour, Beyrouth, ses espoirs, ses désespoirs. Leur nouvel album A’da (Ennemis) vient de sortir. Concerts -> Musiques du Monde L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)

https://www.imarabe.org/fr

2021-12-04T20:00:00+01:00_2021-12-04T22:00:00+01:00

