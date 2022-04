CONCERT : ADONE IPY Mayenne, 30 avril 2022, Mayenne.

CONCERT : ADONE IPY La Carotte “Bistro Créatif” 14 ter Quai Carnot Mayenne

2022-04-30 – 2022-04-30 La Carotte “Bistro Créatif” 14 ter Quai Carnot

Mayenne Mayenne Mayenne

Après un premier disque sorti en 2013, depuis 2017 Adone Ipy revient ; avec de nouveaux titres, d’autres revisités, de nouveaux musiciens et un deuxième album nommé « Les yeux ouverts ».

L’art d’Adone Ipy, c’est des textes d’abord ; finement rédigés en français et en vers, racontés sobrement sur des poignés d’accords ; par une voix suave, légère, fragile et singulière.

C’est donc de la chanson mais aussi un quatuor ; composé d’une batterie dépourvue d’artifices, de deux grattes grattées par de fins médiators et de quatre cordes jouées par un contrebassiste.

Bercées par Higelin, Souchon, Brel et Brassens puis nourries par nombreux de leurs contemporains, leurs chansons folks-rocks les placent à la croisée de Dominique A et de la Maison Tellier.

Portée par des textes qui « parlent au cœur et aux tripes », « poétiques, bucoliques et philosophiques», ce projet est pourtant rempli de « joie de vivre », plein de « simplicité » et « à faire découvrir».

Concert du groupe Adone Ipy à la Carotte.

+33 6 03 03 24 40

Après un premier disque sorti en 2013, depuis 2017 Adone Ipy revient ; avec de nouveaux titres, d’autres revisités, de nouveaux musiciens et un deuxième album nommé « Les yeux ouverts ».

L’art d’Adone Ipy, c’est des textes d’abord ; finement rédigés en français et en vers, racontés sobrement sur des poignés d’accords ; par une voix suave, légère, fragile et singulière.

C’est donc de la chanson mais aussi un quatuor ; composé d’une batterie dépourvue d’artifices, de deux grattes grattées par de fins médiators et de quatre cordes jouées par un contrebassiste.

Bercées par Higelin, Souchon, Brel et Brassens puis nourries par nombreux de leurs contemporains, leurs chansons folks-rocks les placent à la croisée de Dominique A et de la Maison Tellier.

Portée par des textes qui « parlent au cœur et aux tripes », « poétiques, bucoliques et philosophiques», ce projet est pourtant rempli de « joie de vivre », plein de « simplicité » et « à faire découvrir».

La Carotte “Bistro Créatif” 14 ter Quai Carnot Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-07 par