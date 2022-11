Concert AD’Line

Concert AD’Line, 9 décembre 2022, . Concert AD’Line



2022-12-09 17:30:00 – 2022-12-09 19:00:00 EUR 0 0 AD’Line vous interprète des standards de la chanson française.

À 17h30, gratuit, place de l’Abbaye. +33 3 84 40 06 41 dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville