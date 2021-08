Nestier Nestier Hautes-Pyrénées, Nestier Concert // Adil Smaali avec le grand bal Raï Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Concert // Adil Smaali avec le grand bal Raï 2021-08-28 21:00:00 au théâtre de Verdure NESTIER

Nestier Hautes-Pyrénées Nestier Adil Smaali, chanteur, musicien, auteur et compositeur, défend la mixité, le partage et le mélange des cultures. Partez dans un voyage à travers les cultures, dans un style musical original, à la fois rebelle et spirituel. montdesartsnestier@gmail.com https://montdesartsnestier.wixsite.com/sauvezlemonde dernière mise à jour : 2021-08-11 par

