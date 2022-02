Concert – Adeo Éric Séva septet Marmande, 20 mai 2022, Marmande.

Concert – Adeo Éric Séva septet Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 21:30:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Lot-et-Garonne

8 8 EUR Musique Jazz et classique. Rencontre d’un trio de jazz et d’un quatuor classique.

Du haut de ses six albums autour de compositions originales, Éric Séva n’a de cesse d’interroger son rapport avec la musique, avec les musiques.

C’est en adaptant et en arrangeant certaines danses roumaines traditionnelles de Béla Bartók réunissant des musiciens de jazz et des musiciens classiques, qu’il a trouvé l’inspiration de son nouveau projet Adeo, « aller vers » en latin. Des racines aux parcours initiatiques, des origines à l’aboutissement, de la tradition à la création, « aller vers » une musique située au carrefour de la tradition orale (le Jazz, les musiques populaires) et de la tradition écrite (la musique classique) est un chemin à double sens.

– Tout public

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

