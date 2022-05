Concert « Ad Lib Septet » (formation funk) – Festival Ad Lib, 5 juin 2022, .

Concert « Ad Lib Septet » (formation funk) – Festival Ad Lib

2022-06-05 21:30:00 – 2022-06-05

Le Quartet 2020 s’enrichit d’un chanteur et d’une section de cuivres de très haut vol et devient l’Ad Lib Septet, pour explorer plus encore la musique funk, groove et son irrésistible pouvoir entraînant !!! Rendez-vous à l’Ho’Penn bar et munissez-vous de vos plus beaux pas de danse !

David Muppet : chant

Ferjeux Beauny : Saxophone ténor

Philippe Champion : Trompette

Laurent Delaigue : Claviers

Clément Aubry : Guitare/Choeurs

Gaëlle Le Breton : Basse/Choeurs

Olivier Pellan : Batterie/Choeurs

Entrée libre

