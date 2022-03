Concert “Actus Tragicus” Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Concert “Actus Tragicus” Haguenau, 20 mars 2022, Haguenau. Concert “Actus Tragicus” Haguenau

2022-03-20 17:00:00 – 2022-03-20 18:15:00

Haguenau Bas-Rhin EUR L’ensemble HORTUS MUSICALIS est heureux de vous inviter à son prochain concert, “ACTUS TRAGICUS”, dimanche 20 mars 2022 à 17h au sein de l’Église Protestante de Haguenau. Au programme : Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Actus Tragicus « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit » BWV 106 Andreas WECKMANN (1616-1674)

Wie liegt die Stadt so wüste Orgue :

J.S. Bach O Mensch bewein, dein Sünde groß BWV 1128 Johann Christoph BACH (1642-1703)

Ach das ich Wassers gnug hätte Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Cantate « Christ lag in Todesbanden » BWV 4 Avec :

Béatrice DUNOYER, Anne PEUDEPIECE, Camille LASSERRE, sopranos

Laura PHELUT, Frédéric SCHWAB, Elise DUCLOS, altos

Denis LECOQ, Richard BENEDICTO, Jean-Paul MEYER, ténors

René SCHIRRER, Jean MOISSONNIER, Maurice SUTTER, basses Violon 1 : Marine MAIRET

Violon 2 : Danilo CAPRIULO

Flûte 1 : Noémie JUSSELLE

Flûtes 2 : Catherine WOHLHUTER

Viole de gambe : Marie-Paule LEFEBVRE

Viole de gambe : Hélène RYDZEK

Violoncelle : Lisa ERBES

