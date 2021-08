Royat Royat Puy-de-Dôme, Royat Concert Acrobate Jazz Trio Royat Royat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Concert Acrobate Jazz Trio Royat, 15 août 2021, Royat. Concert Acrobate Jazz Trio 2021-08-15 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-15 avenue Auguste Rouzaud Kiosque du parc thermal

Royat Puy-de-Dôme Royat Les 3 membres d’Acrobate Jazz Trio revisitent des standards du jazz et “jazzifient” des titres issus des musiques actuelles et de la pop. mairie@royat.fr +33 4 73 29 50 80 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Lieu Royat Adresse avenue Auguste Rouzaud Kiosque du parc thermal Ville Royat