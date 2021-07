Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Concert Acoutisque – BE JOY Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

BE JOY, chanteuse et musicienne Pop folk arrêtera son tracteur à Saint-Brice-en-Coglès pour un concert acoustique depuis sa remorque. Rendez-vous le 27 août à 21h00. Entrée gratuite, mais réservation recommandée sur www.maenroch.fr ou sur Facebook : CommunedeMaenRoch, ou auprès de la mairie. mairie@maenroch.fr +33 2 99 98 61 04 https://www.maenroch.fr/

