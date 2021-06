Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Concert Acoustique Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Concert Acoustique Pau, 18 juin 2021-18 juin 2021, Pau. Concert Acoustique 2021-06-18 – 2021-06-18 Aquiu 28 Rue Carnot

Pau Pyrénées-Atlantiques Soirée animée par le Trio les D’branchés : Nous revoilà enfin en live, et ce sera dans le cadre si chaleureux et cosy de l’épicerie-café AQUIU pour une ambiance soft pop avec Zazie , Tété , Jain , Amy Whinehouse , Yodelice , Prince …

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse Aquiu 28 Rue Carnot Ville Pau lieuville 43.30137#-0.36923