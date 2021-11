Rochefort Médiathèque municipale Corderie Royale Charente-Maritime, Rochefort Concert acoustique Nirvana Médiathèque municipale Corderie Royale Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Dïe Morg, rockeur nantais capillairement inratable, maltraite ses guitares depuis 25 ans, plus de 1800 concerts à travers l’Europe et les DOM-TOM. Comme pour beaucoup de quarantenaires, Nirvana a sérieusement marqué son adolescence. Passionné et envouté par l’énergie sauvage déversée par la légende grunge, il monte même en 2013 un groupe de reprises de Nirvana, TEEN SPIRIT. Pour cette soirée il interprétera seul les standards du trio en unplugged, toujours guidé par l’énergie originelle Concert acoustique Nirvana Médiathèque municipale Corderie Royale Rue Jean-Baptiste Audebert 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

