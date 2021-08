Aussois Aussois Aussois, Savoie Concert acoustique mystère ! Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Concert acoustique mystère ! Aussois, 26 août 2021, Aussois. Concert acoustique mystère ! 2021-08-26 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-26 20:00:00 20:00:00 Maison d’Aussois – Office de Tourisme 43 route des Barrages

Aussois Savoie Pour cette fin d’été, rejoignez-nous pour un concert mystère…

Une petite balade facile, un lieu iconique d’Aussois, des instruments acoustiques, un moment unique !

Rejoignez-nous pour cet instant Live Music à la tombée de la nuit… info@hautemaurienne.com +33 4 79 20 30 80 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse Maison d'Aussois - Office de Tourisme 43 route des Barrages Ville Aussois lieuville 45.23205#6.74058