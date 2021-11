Concert acoustique de La Fille de la Pluie Lampaul-Guimiliau, 27 novembre 2021, Lampaul-Guimiliau.

Concert acoustique de La Fille de la Pluie ZA de la Tannerie Pavillon noir Lampaul-Guimiliau

2021-11-27 – 2021-11-27 ZA de la Tannerie Pavillon noir

Lampaul-Guimiliau Finistère Lampaul-Guimiliau

Organisé par les Originales.

Poète, photographe, compositrice et chanteuse, Aurélie Prouff alias « La fille de la pluie » vit entre monts d’Arrée et Ouessant. Pour le récital de sortie de son album, elle-même à la guitare, « La fille de la pluie » sera accompagnée pour l’occasion par Bernard Hugues à la contrebasse et Eric Pellerin au clavier.

Tarifs : Adultes/10 € ; – de 12 ans/5 €

+33 6 16 34 36 97

Organisé par les Originales.

Poète, photographe, compositrice et chanteuse, Aurélie Prouff alias « La fille de la pluie » vit entre monts d’Arrée et Ouessant. Pour le récital de sortie de son album, elle-même à la guitare, « La fille de la pluie » sera accompagnée pour l’occasion par Bernard Hugues à la contrebasse et Eric Pellerin au clavier.

Tarifs : Adultes/10 € ; – de 12 ans/5 €

ZA de la Tannerie Pavillon noir Lampaul-Guimiliau

dernière mise à jour : 2021-11-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX