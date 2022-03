Concert – ACOUSTIC DREAM – Pub du Rempart Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Concert – ACOUSTIC DREAM – Pub du Rempart Tournus, 7 avril 2022, Tournus. Concert – ACOUSTIC DREAM – Pub du Rempart Pub du Rempart – Hôtel Le rempart 2 Avenue Gambetta Tournus

2022-04-07 19:30:00 – 2022-04-07 23:30:00 Pub du Rempart – Hôtel Le rempart 2 Avenue Gambetta

Tournus Saône-et-Loire Le Pub du Rempart accueille le groupe Acoustic Dream le Jeudi 07 Avril. Découvrez leur univers autour d’une de nos planche à partager et d’un verre entre amis ou en famille!

Réservations au 03 85 51 10 56. +33 3 85 51 10 56 Le Pub du Rempart accueille le groupe Acoustic Dream le Jeudi 07 Avril. Découvrez leur univers autour d’une de nos planche à partager et d’un verre entre amis ou en famille!

Réservations au 03 85 51 10 56.

