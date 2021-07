Concert Acousteel Gang Langon, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Langon.

Concert Acousteel Gang 2021-07-09 19:00:00 – 2021-07-10 23:30:00

Langon Gironde

12 EUR L’Acousteel : une programmation éclectique aussi, mêlant les Arts de la Rue, bien sûr, mais aussi la scène et le rock, le fil rouge étant la sincérité, un petit côté déjanté, un « contrepieds » artistique et le bonheur de se retrouver tous ensemble ! Également en partie composée de groupe ou compagnie de la région et de formations rencontrées durant ces 26 années et quelques 900 prestations !

Le vendredi 9 juillet, vous pourrez découvrir SANTA MACHETE, la Cie LES GOULUS avec TchernOcircuS, la Cie LE PISTON ERRANT avec le Blues O’Matic Experience et STARMAN- The French Bowie Tribute sur la grande scène.

Le 10 juillet sera le tour de VINCENT MACIAS avec Recup’à sons, HOUBA SAMBA ROCKN DRUMS, la Cie LES GOULUS avec The Horsemen, l’ACOUSTEEL GANG et CEUX QUI MARCHENT DEBOUT sur la grande scène.

+33 5 56 63 68 00

Acousteel

dernière mise à jour : 2021-06-23 par