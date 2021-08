Ploëzal Domaine départemental de la Roche-Jagu Côtes-d'Armor, Ploëzal Concert Acousmonium Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Domaine départemental de la Roche-Jagu, le dimanche 12 septembre à 17:00

Christine Groult, compositrice de renommée internationale, a étudié avec les pionniers de la musique concrète. Elle compose une musique acousmatique qui se joue sur un orchestre de haut-parleurs, permettant de placer le spectateur au coeur du son et lui proposant une expérience d’écoute immersive. À partir de sons naturels captés localement puis métamorphosés, la compositrice proposera un voyage musical imprégné de l’odeur de l’estuaire et de ses eaux mêlées, celle de la vase, de la matière primordiale… En partenariat avec Le Logelloù à Penvenan, Centre d’exploration et de création artistique à Penvenan.

2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T18:00:00

