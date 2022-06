Concert acousmatique Danse Tellurique – Léguer en fête Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-09-10 16:00:00 – 2022-09-10 21:00:00

Concert acousmatique Danse Tellurique – Léguer en fête

Site des papeteries Vallée, Plounévez-Moëdec

Une étonnante création musicale électroacoustique produite par le Logelloù et composée par Philippe Ollivier ! Le public pourra déambuler autour des vestiges de l'ancien site industriel où seront dissimulés 48 haut-parleurs. Une immersion sonore entre les vieux murs couverts de végétation qui prendront vie pour l'occasion…

