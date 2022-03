Concert Acorda Plouguerneau, 30 mars 2022, Plouguerneau.

Direction le Brésil pour ce concert plastique. Acorda est une installation en chansons de maisons en cartons ! Un spectacle pour parler de construction, de coopération, d’ordre et de désordre. À partir de collages et d’installations plastiques autour des maisons, des favelas, des refuges et des arbres, Marcelo Costa et Mariana Caetano vous invitent à un voyage musical et sonore, dans lequel s’entremêlent bruitages, percussions, comptines, chansons en français et en portugais. Principalement acoustique, la musique est bien évidement inspirée de sons brésiliens et des percussions en premier plan. Du son électronique également vient nourrir comme texture musicale les bruits de la vie tropicale, des grandes métropoles… Un spectacle plein de délicatesse pour découvrir les constructions de la vie.

