Concert Acid Arab Morlaix, 20 novembre 2021, Morlaix.

Concert Acid Arab Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix

2021-11-20 21:00:00 – 2021-11-20 Le SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère

Initié par Acid Arab, « Climats » est un concert illustré par la dessinatrice franco-libanaise Raphaëlle Macaron.

La rencontre de ces deux univers permet de proposer des concerts vaporeux, ouverts à l’expérimentation, mêlant dans un geste éthéré création musicale, deejaying et illustration graphique.

Avec ce nouveau projet, Acid Arab range ses kicks et s’amuse à déconstruire ses morceaux pour les rapprocher de l’ambient et du dub.

+33 2 98 63 89 12

Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix

