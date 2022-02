Concert : Accordion Trip Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Fabrique des savoirs, le mercredi 16 mars à 19:30

La Fabrique des savoirs vous invite à un voyage musical et introspectif, guidé par sept accordéonistes. L’autonomie et la mobilité de chaque instrumentiste permet de déplacer les repères habituels et d’offrir aux spectateurs une expérience sensorielle inédite dans la Galerie des animaux. L’espace. Par la Compagnie Baghyska.

Durée : 1h, 4€.

2022-03-16T19:30:00 2022-03-16T20:30:00

