Originaires de Toulouse, les musiciens Angel Villart et Louis-Guillaume Ferret, ont commencé leur formation au conservatoire de Toulouse avant de suivre les classes du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Ce jeune duo nous invite à voyager dans un répertoire éclectique où l’alliance harmonieuse de l’accordéon et du violoncelle est sublimée par leur complicité hors pair. **Accordéon :** Angel Villart **Violoncelle :** Louis-Guillaume Challain Ferret

Dans la limite des places disponibles

Ne manquez pas le concert du jeune duo EØS ! Département des Hautes-Pyrénées 6 rue Gaston Manent, 65000 Tarbes Tarbes Le Pradeau Hautes-Pyrénées

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

