Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Concert – Accordéon diatonique et guitare Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Concert – Accordéon diatonique et guitare Quintin, 6 mars 2022, Quintin. Concert – Accordéon diatonique et guitare Chapelle Saint-Yves 5 Ruelle du Presbytère Quintin

2022-03-06 17:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 Chapelle Saint-Yves 5 Ruelle du Presbytère

Quintin Côtes d’Armor Quintin Côtes-d’Armor Bretagne En parallèle de leur bal folk, Aurélien Tanghe à la guitare etMartin Coudroy à l’accordéon côtoient aussi l’aventure duconcert naviguant alors sur des eaux nordiques, voir même franchement scandinaves. Ils explorent des mélodies et unrépertoire pensés pour l’écoute et le rêve. lheure.musicale22@gmail.com https://www.lheuremusicale.com/ En parallèle de leur bal folk, Aurélien Tanghe à la guitare etMartin Coudroy à l’accordéon côtoient aussi l’aventure duconcert naviguant alors sur des eaux nordiques, voir même franchement scandinaves. Ils explorent des mélodies et unrépertoire pensés pour l’écoute et le rêve. Chapelle Saint-Yves 5 Ruelle du Presbytère Quintin

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Chapelle Saint-Yves 5 Ruelle du Presbytère Ville Quintin lieuville Chapelle Saint-Yves 5 Ruelle du Presbytère Quintin