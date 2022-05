Concert Accordéon de toutes les couleurs Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Concert Accordéon de toutes les couleurs Livarot-Pays-d’Auge, 22 mai 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Concert Accordéon de toutes les couleurs Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge

2022-05-22 – 2022-05-22 Livarot Cinéma le Parc

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Concert Accordéon de toutes les couleur avec Eric Bouvelle par les élèves de la master class d’accordéon de Livarot et Saint Pierre sur Dives le dimanche 22 mai à 16h00 au cinéma le Parc à Livarot. Concert Accordéon de toutes les couleur avec Eric Bouvelle par les élèves de la master class d’accordéon de Livarot et Saint Pierre sur Dives le dimanche 22 mai à 16h00 au cinéma le Parc à Livarot. Concert Accordéon de toutes les couleur avec Eric Bouvelle par les élèves de la master class d’accordéon de Livarot et Saint Pierre sur Dives le dimanche 22 mai à 16h00 au cinéma le Parc à Livarot. Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Livarot Cinéma le Parc Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Concert Accordéon de toutes les couleurs Livarot-Pays-d’Auge 2022-05-22 was last modified: by Concert Accordéon de toutes les couleurs Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge 22 mai 2022 Calvados Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados