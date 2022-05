Concert – Accordéon Club Bagnérais Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

Bagnères-de-Bigorre

Concert – Accordéon Club Bagnérais Bagnères-de-Bigorre, 18 juin 2022, Bagnères-de-Bigorre. Concert – Accordéon Club Bagnérais Square Saint Jean BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-06-18 10:30:00 – 2022-06-18 12:30:00 Square Saint Jean BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Concert de l’Accordéon Club Bagnérais au Square St Jean acb65@laposte.net Square Saint Jean BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

